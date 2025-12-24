3.71 BYN
ЗША вызначылі тэрмін для заключэння мірнага пагаднення паміж Расіяй і Украінай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Канфлікт ва Украіне, калі яго ўдасца завяршыць, можа быць урэгуляваны на працягу 90 дзён. Гэта заявіў пастаянны прадстаўнік ЗША пры НАТА Мэцью Уітакер у эфіры тэлеканала Fox News.
Па яго словах, на парадку дня менш пытанняў, чым было два тыдні таму. Праблемныя тэмы застаюцца, але бакі бліжэй да пагаднення, чым калі-небудзь, паведаміў Уітакер.
Асобна чыноўнік адзначыў, што Вашынгтон імкнецца да доўгатэрміновага міру. Не павінна быць рызыкі аднаўлення канфлікту, падкрэсліў дыпламат.