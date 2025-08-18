3.70 BYN
Зусім нямірныя планы. Раскрыты дэталі найбуйнейшых вучэнняў НАТА ў Польшчы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польскі генштаб раскрыў дэталі найбуйнейшых у 2025 годзе вучэнняў НАТА "Жалезны абаронца". Як стала вядома, асаблівая ўвага падчас манеўраў будзе нададзена інтэграцыі войскаў з праграмай "Шчыт Усходу".
Мяркуючы па ўсім, польскія і натаўскія падраздзяленні будуць займаць пэўныя раёны, выкарыстоўваючы ўжо гатовую сістэму фартыфікацыйных будынкаў, у тым ліку ў непасрэднай блізкасці ад меж Саюзнай дзяржавы.
Такім чынам польскія манеўры ўяўляюць сабой не проста этап баявой падрыхтоўкі, але і элемент больш шырокай стратэгіі альянсу па ўзмацненні ваеннай прысутнасці на ўсходнім флангу. Польшча фактычна адпрацоўвае сцэнарыі вядзення наступальных дзеянняў паблізу нашых меж.