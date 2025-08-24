Глядзець анлайнПраграма ТБ
Зяленскі мае намер абмеркаваць з Келагам падрыхтоўку да перамоў з Пуціным

Зяленскі мае намер 25 жніўня абмеркаваць са спецпрадстаўніком прэзідэнта ЗША Кітам Келагам падрыхтоўку да перамоў з Пуціным.

А на канец тыдня ён анансаваў сустрэчу ўкраінскай і амерыканскай каманд перад будучымі перамовамі паміж Украінай і Расіяй па мірным урэгуляванні канфлікту.

Раней віцэ-прэзідэнт ЗША Вэнс адзначыў, што Расія пайшла на значныя саступкі. А Вашынгтон імкнецца весці як мага больш перамоў як з расіянамі, так і з украінцамі дзеля спынення вайны.

Фота ТАСС