Зяленскі: Украіна выступае супраць уключэння Кітая ў лік гарантаў бяспекі

Раней партал Axios са спасылкай на крыніцу пісаў, што Пуцін заявіў падчас размовы з Трампам на Алясцы аб гатоўнасці абмеркаваць гарантыі бяспекі для Украіны і ўзгадаў Кітай у якасці аднаго з такіх.

Выказаўся Зяленскі і аб месцы сустрэчы з Пуціным. Паводле яго слоў, справядліва, каб яна была ў нейтральнай Еўропе - Швейцарыі або Аўстрыі. Пры гэтым Кіеў таксама не супраць Турцыі. А вось ад сустрэчы ў Маскве Зяленскі адмовіўся. А Будапешт ён ахарактарызаваў як спрэчны варыянт з-за пазіцыі Венгрыі, якая выступала ў ЕС супраць падтрымкі Украіны.