Алімпіяда па анестэзіялогіі, рэаніматалогіі і экстраннай медыцыне аб'яднала медыкаў Беларусі і РФ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінску праходзіць заключны этап рэспубліканскай алімпіяды па анестэзіялогіі, рэаніматалогіі і экстраннай медыцыне. У 2026 годзе яна аб'яднала будучых медыкаў Беларусі, а таксама Масквы і Санкт-Пецярбурга. За перамогу змагаюцца 10 каманд.
14 красавіка выпрабаванні праходзілі ў гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Мінска. Паводле легенды, у прыёмнае аддзяленне дастаўлена дзяўчына з унутранымі траўмамі. Камандам за 25 хвілін неабходна было ацаніць яе стан і аператыўна прыняць рашэнні.
Практычны этап алімпіяды прадоўжыцца два дні.