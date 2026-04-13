Алімпіяда па анестэзіялогіі, рэаніматалогіі і экстраннай медыцыне аб'яднала медыкаў Беларусі і РФ

У Мінску праходзіць заключны этап рэспубліканскай алімпіяды па анестэзіялогіі, рэаніматалогіі і экстраннай медыцыне. У 2026 годзе яна аб'яднала будучых медыкаў Беларусі, а таксама Масквы і Санкт-Пецярбурга. За перамогу змагаюцца 10 каманд.

14 красавіка выпрабаванні праходзілі ў гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Мінска. Паводле легенды, у прыёмнае аддзяленне дастаўлена дзяўчына з унутранымі траўмамі. Камандам за 25 хвілін неабходна было ацаніць яе стан і аператыўна прыняць рашэнні.

Практычны этап алімпіяды прадоўжыцца два дні.

