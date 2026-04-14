Рэальныя даходы беларусаў у студзені-лютым выраслі на 7,2 %
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэальныя грашовыя даходы насельніцтва Беларусі ў студзені-лютым 2026 года выраслі на 7,2 % да аналагічнага леташняга перыяду, паведамляе Белстат.
Як і раней, самую вялікую долю ў агульным аб'ёме складае зарплата (амаль 65 %). На другім месцы розныя трансферты насельніцтву (пенсіі, дапамогі, стыпендыі і г. д. - 23 %). Даходы ад бізнесу займаюць 7 %, а ад уласнасці і інш. - амаль 5 %.
Што датычыцца намінальнай налічанай сярэдняй зарплаты, згодна з апошнімі данымі, яна склала 2 743 рублі.
Найбольшы сярэдні заробак у Мінску - 3 661 рубель. Працягваюць лідзіраваць па зарплатах работнікі IT-сферы: у сектары "інфармацыя і сувязь" сярэдняе значэнне склала 6 159 рублёў.