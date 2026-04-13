У Мінабароны Беларусі 15 красавіка падвялі першыя вынікі комплекснай праверкі боегатоўнасці УС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Міністэрстве абароны 15 красавіка адбыўся першы этап падвядзення вынікаў комплекснай праверкі боегатоўнасці Узброеных сіл.
У сучасных умовах першачарговую важнасць мае гатоўнасць нашай краіны да ўзброенай абароны свайго суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці, адзначыў Віктар Хрэнін.
Падчас падвядзення вынікаў правялі дэталёвы разбор дзеянняў органаў ваеннага кіравання і войскаў з акцэнтам на іх гатоўнасць ва ўсталяваныя тэрміны выканаць пастаўленыя задачы па прызначэнні. Міністр абароны таксама падкрэсліў, што асаблівая ўвага надавалася пытанню павышэння жывучасці падраздзяленняў ва ўмовах актыўных дзеянняў ДРГ праціўніка і беспілотнай авіяцыі.