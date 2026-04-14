Ад барыста да аніматара - у Беларусі праходзіць моладзевы кірмаш вакансій
Вызначыцца з будучай прафесіяй і паспрабаваць сябе ў розных сферах у Беларусі можна з юных гадоў. З гэтай мэтай у рэспубліцы ў 2026 годзе ўжо чацвёрты раз праходзіць рэспубліканскі кірмаш вакансій.
Традыцыйна ён ахоплівае практычна кожны раён краіны. Толькі ў першы дзень у рэгіёнах профільная выстава сабрала больш чым 3 тыс. чалавек. 16 красавіка яна працуе ў сталіцы.
Рэспубліканскі кірмаш вакансій
Магчымасці і рэальныя прапановы для тых, хто хоча працаваць ужо сёння. У Беларусі праходзіць IV рэспубліканскі моладзевы кірмаш вакансій. Толькі ў сталіцы ў ім удзельнічаюць каля 40 работадаўцаў, якія прапаноўваюць больш чым 2 тыс. розных вакансій. Важна: амаль траціна з іх - для тых, каму яшчэ няма васямнаццаці.
Але проста прапанаваць вакансіі мала - тут кожнаму дапамагаюць знайсці менавіта свой шлях. Прафесіі разнастайныя: ад зборшчыка ягад і кур'ера да барыста ці аніматара. Дарэчы, многія прадпрыемствы набіраюць цэлыя брыгады.
Юнакі і дзяўчаты ад 14 да 25 гадоў прыходзяць на кірмаш, каб знайсці сваё прызначэнне: паспрабаваць сілы ў розных прафесіях, а таксама ацаніць магчымасці рэальнага заробку. І вынік не прымушае чакаць - толькі за першыя два дні кожны пяты суіскальнік ужо дамовіўся аб працаўладкаванні.
У кожным абласным цэнтры і гарадах "50+" кірмаш прадоўжыцца не менш за тры дні, а ў малых населеных пунктах - два. За гэты час удзельнікі змогуць прайсці сумоўі з работадаўцамі, атрымаць кансультацыі па працаўладкаванні і нават прайсці прафтэсціраванне.
Кірмаш вакансій прадоўжыцца да 17 красавіка ўключна.