Ад барыста да аніматара - у Беларусі праходзіць моладзевы кірмаш вакансій

Вызначыцца з будучай прафесіяй і паспрабаваць сябе ў розных сферах у Беларусі можна з юных гадоў. З гэтай мэтай у рэспубліцы ў 2026 годзе ўжо чацвёрты раз праходзіць рэспубліканскі кірмаш вакансій.

Традыцыйна ён ахоплівае практычна кожны раён краіны. Толькі ў першы дзень у рэгіёнах профільная выстава сабрала больш чым 3 тыс. чалавек. 16 красавіка яна працуе ў сталіцы.

Магчымасці і рэальныя прапановы для тых, хто хоча працаваць ужо сёння. У Беларусі праходзіць IV рэспубліканскі моладзевы кірмаш вакансій. Толькі ў сталіцы ў ім удзельнічаюць каля 40 работадаўцаў, якія прапаноўваюць больш чым 2 тыс. розных вакансій. Важна: амаль траціна з іх - для тых, каму яшчэ няма васямнаццаці.