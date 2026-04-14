У Брэсцкай вобласці актыўна вядзецца падрыхтоўка да ўзвядзення моста цераз Прыпяць

Практычная рэалізацыя буйнога інфраструктурнага праекта - будаўніцтва моста цераз Прыпяць пачалася ў Брэсцкай вобласці. Пераправа злучыць 2 берагі і 2 раёны - Лунінецкі і Столінскі.

Доўгія гады яны былі падзеленыя ракой без пастаянных зносін. Кіраўнік краіны падпісаў распараджэнне, якім прадугледжана будаўніцтва ў спрошчаным і паскораным парадку, бо праект мае вялікае значэнне для жыхароў і гасцей Палесся. Зараз на месцы вядуцца падрыхтоўчыя работы (гл. відэа).

