У Беларусі прададзена больш за 430 пустуючых дамоў за першы квартал 2026 года

У Беларусі расце попыт на пустуючыя дамы. За першы квартал прададзена звыш 400 будынкаў. Больш чым палова прададзеных пустуючых дамоў былі рэалізаваны за адну базавую велічыню. Лідар па прывабнасці такой нерухомасці - Мінская вобласць: у рэгіёне набыта 118 дамоў, на Гродзеншчыне - 107. Далей ідуць Магілёўская, Брэсцкая, Віцебская і Гомельская вобласці.

Яўген Батурэвіч, кансультант аддзела Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Беларусі: "Калі мы гаворым аб правядзенні аўкцыёнаў, то часцяком тут вялікую каштоўнасць мае непасрэдна сам зямельны ўчастак, на якім яны размешчаны. Гэта прыгарадная зона абласных гарадоў. Калі гаварыць аб працэнтных суадносінах, то дзесьці 2/3 у нас прадаецца за адну базавую велічыню. У жылым доме можна як пражываць сезонна, так і выкарыстоўваць яго для пастаяннага пражывання цэлы год".