Рамонт на гідравузле на Мінскім моры не прычына для хвалявання: вадасховішча не будуць асушваць

На каментарыі ў сацыяльных сетках дадзены афіцыйны адказ: да лета рух транспарту і пешаходаў па дамбе паблізу пляжа № 1 адкрыюць у штатным рэжыме.

Будаўнікі супакойваюць адказваюць: асушваць вадасховішча ніхто не плануе. Тое, што невялікі ўчастак аказаўся адрэзаным ад вялікай вады - з'ява часовая. Такое рашэнне абавязковае, згодна з тэхналогіяй рамонту такіх аб'ектаў.

"Мінскводаканал" працягвае эксплуатацыю гідраэлектрастанцыі, а работы па рэстаўрацыі ідуць паралельна. Пры гэтым задача будаўнікоў - выконваць усе задачы паэтапна, каб знізіць дыскамфорт для жыхароў найбліжэйшых населеных пунктаў і сталіцы.

