Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

2 чалавекі загінулі пры падзенні мотадэльтаплана ў Мінскім раёне

Выява

2 чалавекі загінулі пры падзенні мотадэльтаплана ў Мінскім раёне

Днём 14 красавіка каля вёскі Азярцо Мінскага раёна пацярпеў крушэнне мотадэльтаплан.

Паводле папярэдняй інфармацыі, 45-гадовы пілот не справіўся з кіраваннем. На борце знаходзілася 26-гадовая пасажырка.

Па словах відавочцаў, пасля набору вышыні апарат раптам пайшоў уніз. Удар аказаўся фатальным - абодва чалавекі загінулі. Прычыны крушэння высвятляюцца.

Разделы:

ЗдарэнніЗона X