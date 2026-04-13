2 чалавекі загінулі пры падзенні мотадэльтаплана ў Мінскім раёне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Днём 14 красавіка каля вёскі Азярцо Мінскага раёна пацярпеў крушэнне мотадэльтаплан.
Паводле папярэдняй інфармацыі, 45-гадовы пілот не справіўся з кіраваннем. На борце знаходзілася 26-гадовая пасажырка.
Па словах відавочцаў, пасля набору вышыні апарат раптам пайшоў уніз. Удар аказаўся фатальным - абодва чалавекі загінулі. Прычыны крушэння высвятляюцца.