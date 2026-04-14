ЗША маюць намер задзейнічаць аўтавытворцаў для выпуску ўзбраення

У ЗША маюць намер задзейнічаць магутнасці амерыканскіх аўтавытворцаў для выпуску боепрыпасаў і ваеннага абсталявання, паколькі амерыканскія арсеналы вычарпаныя пастаўкамі ўзбраенняў Кіеву, а таксама ваеннай аперацыяй супраць Ірана.

Прадстаўнікі Пентагона правялі перамовы з кіраўнікамі некалькіх аўтамабільных кампаній, у тым ліку General Motors і Ford, аб гэтым паведамляе The Wall Street Journal.

Выданне адзначыла, што такія меры нагадваюць практыку, якая выкарыстоўвалася падчас Другой сусветнай вайны.

