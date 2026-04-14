3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
ЗША маюць намер задзейнічаць аўтавытворцаў для выпуску ўзбраення
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ЗША маюць намер задзейнічаць магутнасці амерыканскіх аўтавытворцаў для выпуску боепрыпасаў і ваеннага абсталявання, паколькі амерыканскія арсеналы вычарпаныя пастаўкамі ўзбраенняў Кіеву, а таксама ваеннай аперацыяй супраць Ірана.
Прадстаўнікі Пентагона правялі перамовы з кіраўнікамі некалькіх аўтамабільных кампаній, у тым ліку General Motors і Ford, аб гэтым паведамляе The Wall Street Journal.
Выданне адзначыла, што такія меры нагадваюць практыку, якая выкарыстоўвалася падчас Другой сусветнай вайны.