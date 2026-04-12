За тыдзень кантэнт "Фактар. BY. Дзеці" набраў амаль 20 млн праглядаў
Шоу "Фактар. BY. Дзеці" не саступае першы радок рэйтынгу праектам іншых тэлеканалаў. Глядач выбірае "Беларусь 1" і ўжо 5 тыдняў перажывае за лёс маленькіх артыстаў. Ёсць рэкорды і ў першага прамога эфіру.
За 5-гадзінным марафонам сачылі больш за 730 тыс. беларусаў. Размова толькі пра тых, хто жыве ў гарадах. Людзі пераглядаюць, ацэньваюць і лайкаюць нашых зорак і ў сацыяльных сетках. Толькі за тыдзень кантэнт "Фактар. BY. Дзеці" набраў амаль 20 млн праглядаў.
Дарэчы, тэлеканал "Беларусь 1" зноў прызнаны лідарам вячэрняга эфіру ў пятніцу. Актыўна глядзелі як да, так і ў звыклы час пасля "Панарамы".
Нагадаем, у прамых эфірах разгортваецца вакальны батл. Зараз краіна вырашае, хто застаецца ў праекце і падтрымлівае званкамі і СМС. Засталося 14 юных галасоў. Дзеці выконваюць выбраныя песні ў жывым фармаце. Гэту пятніцу, 17 красавіка, прысвяцяць саўндтрэкам з мультфільмаў і кіно. Старт другога прамога эфіру ў 19:00.