Фільм пра лётчыкаў-герояў Андрэя Нічыпорчыка і Мікіту Куканенку паказалі ў Мінску
У Мінску прайшоў прэс-паказ драмы "Адно на дваіх" Нацыянальнай кінастудыі "Беларусьфільм". Прэм'ера прымеркавана да 5-й гадавіны трагедыі ў Баранавічах. 30 красавіка дакументальная драма пра подзвіг Герояў Беларусі - лётчыкаў Андрэя Нічыпорчыка і Мікіты Куканенкі - выйдзе на шырокі экран.
14 красавіка яе ўпершыню ўбачыў акцёрскі склад і журналісты. Закрыты прэс-паказ прайшоў у кінатэатры "Масква". Дарэчы, менавіта расійскі фільм "Неба" ўзяты як стандарт вытворчасці.
16 месяцаў спатрэбілася для таго, каб аднавіць падзеі ракавога дня 19 мая 2021 года, калі маёр Нічыпорчык і лейтэнант Куканенка адвялі Як-130 ад жылых дамоў і цаной уласнага жыцця выратавалі сотні беларусаў. Кансультантамі выступалі не толькі прадстаўнікі Міністэрства абароны, але і сем'і Герояў Беларусі.
Спецыяльна для фільма была напісана і песня - прысвячэнне подзвігу лётчыкаў. Кампазітарам рок-рэквіему выступіў Леанід Шырын.
Інтэр'еры ствараліся на аснове рэальных месцаў, дзе жылі і вучыліся абодва Героі Беларусі: Ваеннай акадэміі і 116-й гвардзейскай штурмавой авіябазы ў Лідзе.
Здымкі праходзілі ў Баранавічах, Бабруйску, Магілёве і Мінску.