Kuwaiti pilot mistakenly shot down three American F-15 fighter jets

The incident occurred after an Iranian drone struck a tactical center, killing six American service members. When US aircraft appeared on radar, Kuwaiti forces were on high alert. The local pilot scored hits on all three American aircraft. All American pilots ejected safely. The incident is under investigation.

