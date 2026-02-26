3.75 BYN
New EU sanctions target 54 Belarusian security officials and 7 legal entities
Text by:Editorial office news.by
The European Union has imposed sanctions against 54 Belarusian security officials, including commanders and officers of various special forces units, TASS reports, citing an EU Council resolution published in the Official Journal of the European Union.
The sanctions were imposed for allegedly "supporting Russia" in its actions in Ukraine and based on Brussels' accusations of "human rights violations."
The EU also imposed restrictions for the second time against seven major Belarusian industrial enterprises, including MZKT, Grodno Azot, and Belaruskali, as well as new restrictions against Belshina, despite the EU Court's ruling overturning them.