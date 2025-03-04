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Торговые войны, помощь Киеву на стопе и как Трамп сделает Америку снова великой - ответы на вопросы
Верховная рада в обращении к Трампу после перепалки с Зеленским поприветствовала мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта. Парламентарии надеются, что американский президент сыграет в этом вопросе решающую роль.
В обращении также подчеркивается, что безопасность и развитие Украины обеспечивается за счет поддержки со стороны США.
Расскажем о торговых войнах, приостановке помощи Киеву и о том, как Трамп решительно настроен сделать Америку снова великой.
Поворот к доктрине Монро
Дональд Трамп этой ночью сделал ряд важных заявлений. Как уточняет Bloomberg, хозяин Белого дома приостановил военную помощь Киеву. Вся американская техника, которая в настоящее время находится в пути в Украину или ожидает в транзитных зонах, не попадет на территорию страны.
Ко всему прочему Трамп распорядился прекратить предоставление сотен миллионов долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины". Данные меры, как уточняют журналисты, будут сохраняться до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
"Трамп хочет, чтобы убийства прекратились. И я думаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский и президент Путин сели за стол переговоров. Именно в этом, в конечном счете, и заключается причина разрыва. Мне абсолютно все равно, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то еще, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и его президента. В этом и заключается реальный провал, я думаю, что Зеленский еще не дошел до этого, и, честно говоря, думаю, что и сейчас не дошел, но я думаю, что, в конце концов он дойдет, он должен".
США приостановили военную помощь Киеву
США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам
Западные СМИ пестрят материалами о том, что Трамп приостановил военную помощь Киеву из-за перепалки с Зеленским. Сотрудники Hill информируют, что такой шаг, вероятно, усилит давление на Зеленского, который должен вернуть себе расположение Трампа - иначе рискует потерять позиции. Конфликт с Зеленским для Вашингтона лишь ускорил процесс выхода США из ситуации в Украине и стал очередным рычагом давления.
Примечательно, что европейцы на недавнем саммите в Лондоне изъявляющие желание сформировать единую европейскую военную платформу для якобы помощи Киеву, вслед за Штатами приостановили военную помощь Украине на 20 млрд евро. Как уточняет Politico, из-за жесткой позиции Венгрии.
Соглашение США и Украины по редкоземельным металлам
Что касается сделки по редкоземельным металлам, то Трамп опроверг предположение, что после скандала Зеленского в Овальном доме она "мертва".
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (США):
"Трамп хочет заключения сделки, он хочет, чтобы Зеленский был благодарен Соединенным Штатам и трудолюбивым американским налогоплательщикам, которые обеспечивали национальную безопасность и оборонные нужды его страны. Зеленский был в шаге от подписания экономически важного для него документа. Но вместо этого он поставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего. США и американские граждане устали финансировать эту войну. Президент Трамп хочет добиться сделки. К сожалению, кажется, президент Зеленский пока не хочет этого".
Но теперь Вашингтону не хватит простого согласия - Трамп считает себя оскорбленным и требует сатисфакции.
Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности:
"Нам нужно услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о случившемся, что он готов подписать соглашение по минералам и включиться в переговорный процесс. Не думаю, что мы просим слишком многого. Думаю, так было бы лучше всего и для американцев, и для украинцев, и для России, и для всего мира. Президент Трамп готов положить конец этой войне, и у нас уже есть план. И у нас тут есть лидеры ведущих стран мира, которые готовы подключиться к процессу и выступить в качестве гарантов безопасности".
Обмен пошлинами
С новой силой разгорелись торговые войны. Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 % до 20 %. США также ввели таможенные пошлины в размере 25 % на импорт из Канады и Мексики.
США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Чем ответят страны?
Дональд Трамп решительно настроен сделать Америку снова великой
Дональд Трамп, президент США:
"Им придется ввести свой тариф. Но все, что им нужно сделать, - это построить свои автомобильные заводы и многое другое в Соединенных Штатах, и в этом случае у них не будет никаких тарифов".
Ответные меры Пекина не заставили себя долго ждать. Китай подал иск во Всемирную торговую организацию. Также стало известно, что с 10 марта Пекин вводит дополнительные пошлины в размере 10-15 % на американскую сельскохозяйственную продукцию.
Ответили на тарифную политику Вашингтона и в Канаде. Глава МИД страны заявила, что страна готова к торговой войне с США, ответные пошлины составят 107,4 млрд. долларов. А кофейни в Канаде продолжают переименовывать с "американо" на "канадиано".
Но то ли еще будет. Накануне американский президент анонсировал очередной, важный день в мировой геополитике. Сегодня ночью состоится ежегодное обращение президента США к нации и Конгрессу в здании Капитолия.