Торговые войны, помощь Киеву на стопе и как Трамп сделает Америку снова великой - ответы на вопросы

Верховная рада в обращении к Трампу после перепалки с Зеленским поприветствовала мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта. Парламентарии надеются, что американский президент сыграет в этом вопросе решающую роль.

В обращении также подчеркивается, что безопасность и развитие Украины обеспечивается за счет поддержки со стороны США.

Расскажем о торговых войнах, приостановке помощи Киеву и о том, как Трамп решительно настроен сделать Америку снова великой.

Поворот к доктрине Монро

Дональд Трамп этой ночью сделал ряд важных заявлений. Как уточняет Bloomberg, хозяин Белого дома приостановил военную помощь Киеву. Вся американская техника, которая в настоящее время находится в пути в Украину или ожидает в транзитных зонах, не попадет на территорию страны.

Ко всему прочему Трамп распорядился прекратить предоставление сотен миллионов долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины". Данные меры, как уточняют журналисты, будут сохраняться до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Трамп хочет, чтобы убийства прекратились. И я думаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский и президент Путин сели за стол переговоров. Именно в этом, в конечном счете, и заключается причина разрыва. Мне абсолютно все равно, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то еще, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и его президента. В этом и заключается реальный провал, я думаю, что Зеленский еще не дошел до этого, и, честно говоря, думаю, что и сейчас не дошел, но я думаю, что, в конце концов он дойдет, он должен".

США приостановили военную помощь Киеву США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам 14 часов назад

Западные СМИ пестрят материалами о том, что Трамп приостановил военную помощь Киеву из-за перепалки с Зеленским. Сотрудники Hill информируют, что такой шаг, вероятно, усилит давление на Зеленского, который должен вернуть себе расположение Трампа - иначе рискует потерять позиции. Конфликт с Зеленским для Вашингтона лишь ускорил процесс выхода США из ситуации в Украине и стал очередным рычагом давления.

Примечательно, что европейцы на недавнем саммите в Лондоне изъявляющие желание сформировать единую европейскую военную платформу для якобы помощи Киеву, вслед за Штатами приостановили военную помощь Украине на 20 млрд евро. Как уточняет Politico, из-за жесткой позиции Венгрии.

Соглашение США и Украины по редкоземельным металлам

Что касается сделки по редкоземельным металлам, то Трамп опроверг предположение, что после скандала Зеленского в Овальном доме она "мертва".

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (США):

"Трамп хочет заключения сделки, он хочет, чтобы Зеленский был благодарен Соединенным Штатам и трудолюбивым американским налогоплательщикам, которые обеспечивали национальную безопасность и оборонные нужды его страны. Зеленский был в шаге от подписания экономически важного для него документа. Но вместо этого он поставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего. США и американские граждане устали финансировать эту войну. Президент Трамп хочет добиться сделки. К сожалению, кажется, президент Зеленский пока не хочет этого".

Но теперь Вашингтону не хватит простого согласия - Трамп считает себя оскорбленным и требует сатисфакции.

Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности:

"Нам нужно услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о случившемся, что он готов подписать соглашение по минералам и включиться в переговорный процесс. Не думаю, что мы просим слишком многого. Думаю, так было бы лучше всего и для американцев, и для украинцев, и для России, и для всего мира. Президент Трамп готов положить конец этой войне, и у нас уже есть план. И у нас тут есть лидеры ведущих стран мира, которые готовы подключиться к процессу и выступить в качестве гарантов безопасности".

Обмен пошлинами

С новой силой разгорелись торговые войны. Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 % до 20 %. США также ввели таможенные пошлины в размере 25 % на импорт из Канады и Мексики.

США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Чем ответят страны? Дональд Трамп решительно настроен сделать Америку снова великой 12 часов назад

Дональд Трамп, президент США:

"Им придется ввести свой тариф. Но все, что им нужно сделать, - это построить свои автомобильные заводы и многое другое в Соединенных Штатах, и в этом случае у них не будет никаких тарифов".

Ответные меры Пекина не заставили себя долго ждать. Китай подал иск во Всемирную торговую организацию. Также стало известно, что с 10 марта Пекин вводит дополнительные пошлины в размере 10-15 % на американскую сельскохозяйственную продукцию.

Ответили на тарифную политику Вашингтона и в Канаде. Глава МИД страны заявила, что страна готова к торговой войне с США, ответные пошлины составят 107,4 млрд. долларов. А кофейни в Канаде продолжают переименовывать с "американо" на "канадиано".