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Лукашенко: К очередному витку эскалации в Украине причастна Великобритания и администрация Байдена
Владимир Путин однажды сказал, что он успел поработать с тремя президентами США, и каждый - отдельная личность. Но возникало впечатление, что решения иногда принимают не они, а некто в тени. Александр Лукашенко также слегка намекнул, что есть кто-то, кто толкает Украину к конфликту.
Президент Беларуси приоткрыл завесу тайны и рассказал, кто причастен к этому в интервью известному блогеру Марио Науфала.
"Я не хотел уже об этом говорить, но это было публично сделано. Когда в Стамбуле процесс шел к заключению мирных соглашений, туда приехал тогдашний премьер-министр Англии Джонсон и запретил Зеленскому идти к миру. Он подтолкнул еще раз Зеленского к войне. Я хорошо знаю, как на Западе кухня эта функционирует. Никогда Джонсон самостоятельно это не сделал, если бы его не подтолкнула тогдашняя администрация Соединенных Штатов Америки", - отметил Александр Лукашенко.
"Я абсолютно убежден в том, что к очередному витку эскалации в Украине причастна Великобритания и администрация Байдена. Я в этом абсолютно убежден. Это была согласованная позиция американцев и англичан, которую приехал и выразил Джонсон", - заявил Президент Беларуси.