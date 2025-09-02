120 кампаній з Паднябеснай сабрала выстава кітайскіх тавараў і паслуг у "Вялікім камені"

У "Вялікім камені" 3 верасня адкрылася 4-я выстава тавараў і паслуг Паднябеснай. Удзельнічаюць больш за 120 кампаній.

Яшчэ 15 гадоў таму на гэтым месцы не было нават камунікацый - толькі лес і балота. Сёння гэта дзясяткі кіламетраў дарог і тысячы квадратных метраў вытворчых плошчаў (што важна – інавацыйных). Высокія тэхналогіі - пропуск у індустрыяльны парк. Пра гэта гаварыў наш Прэзідэнт падчас нядаўняга інтэрв'ю кітайскай Медыякарпарацыі. "Вялікі камень" з моманту стварэння на асаблівым кантролі лідараў дзвюх краін. Менавіта таму сёння горда называецца жамчужынай Шаўковага шляху (падрабязнасці ў відэа).