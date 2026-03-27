3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Аўтамабільнае паліва ў Беларусі даражэе на 4 капейкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Белнафтахім паведаміў аб паэтапнай карэкціроўцы цэн на паліва. З 28 сакавіка кошт на беларускіх запраўках вырас на 4 капейкі.
Прычына - у глабальным росце каціровак на нафту на сусветным рынку. З-за чаго вырасла цана на чорнае золата і для беларускіх НПЗ. Да кошту таксама дабаўляюць і лагістычныя расходы.
Наступная карэкціроўка адбудзецца роўна праз тыдзень, з 4 красавіка цана будзе больш на тры капейкі.