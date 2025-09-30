Глядзець анлайнПраграма ТБ
Ад авіябудавання да турызму. Беларусь і Іркуцкая вобласць абмеркавалі новыя кірункі супрацоўніцтва

Кааперацыя ў авіябудаванні, пастаўкі тэхнікі і харчавання. На Міжнароднай прамысловай выставе ІНАПРАМ прайшло 10-е пасяджэнне рабочай групы па супрацоўніцтве Беларусі і Іркуцкай вобласці Расіі.

Бакі абмеркавалі моладзевыя абмены, узаемадзеянне ў турызме, адукацыі і падрыхтоўцы прафесійных кадраў.

Таксама разглядаецца моладзевы турызм па патрыятычным кірунку, студэнцкія абмены. Паміж урадамі падпісана пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным, культурным і гуманітарным супрацоўніцтве.

