Ад авіябудавання да турызму. Беларусь і Іркуцкая вобласць абмеркавалі новыя кірункі супрацоўніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кааперацыя ў авіябудаванні, пастаўкі тэхнікі і харчавання. На Міжнароднай прамысловай выставе ІНАПРАМ прайшло 10-е пасяджэнне рабочай групы па супрацоўніцтве Беларусі і Іркуцкай вобласці Расіі.
Бакі абмеркавалі моладзевыя абмены, узаемадзеянне ў турызме, адукацыі і падрыхтоўцы прафесійных кадраў.
Таксама разглядаецца моладзевы турызм па патрыятычным кірунку, студэнцкія абмены. Паміж урадамі падпісана пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным, культурным і гуманітарным супрацоўніцтве.