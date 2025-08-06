3.69 BYN
Аграрыі Брэсцкай вобласці першымі ў краіне намалацілі 1 млн т збожжа
Аўтар:Ганна Буйкевіч
Цяжкая праца кожнага хлебароба - гэта зарука харчовай бяспекі краіны. Брэсцкі рэгіён традыцыйна ў лідарах жніва. Там 7 жніўня ў камбайнераў новы рэкорд у сезоне: з'явіўся пяцітысячнік. А ўсяго ўбрана звыш 60 % плошчаў.
Факт
У Беларусі з'явіўся камбайнер-пяцітысячнік
Шчодры ўраджай, адказны падыход, сучасная тэхніка і 5 тыс. т збожжа ў асабістай скарбонцы дасягненняў. Такі намалот Паўла Шуцілы - першы ў краіне. Чарговы рэкорд жніва-2025 усталяваў камбайнер гаспадаркі "Кухчыцы" Клецкага раёна (падрабязнасці ў відэа).