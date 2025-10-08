3.69 BYN
Стымулы і абмежаванні - як будуць павялічваць долю продажаў беларускіх тавараў у краіне
Аўтар:Анастасія Стралкоўская
Беларускі прадукт працягвае займаць новыя нішы на знешніх рынках, але пакуль саступае "месца на паліцы" замежным канкурэнтам. У другім квартале доля продажаў айчынных тавараў павялічылася, але лічбы малаважныя. Тэма прасоўвання тавараў нацыянальнага брэнда знаходзіцца на асаблівым кантролі. І з боку Нацбанка, які арыентуе камерцыйныя банкі на стымуляванне ўнутранага попыту, крэдыты на беларускія тавары атрымліваюць прыярытэт, а вось на імпарт - абмежаванні. А таксама з боку МАРГ (падрабязнасці ў відэа).