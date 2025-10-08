Глядзець анлайнПраграма ТБ
Ля берагоў Філіпін адбылося землетрасенне магнітудай 7,4

Ля берагоў Філіпін адбылося неверагодна моцнае землетрасенне - яго магнітуда складала 7,4. СМІ паведамляюць пра аднаго загінуўшага з-за абвальванняў.

У шэрагу рэгіёнаў адменены заняткі ў школах і прыпынена работа дзяржустаноў. Жыхароў узбярэжных раёнаў заклікалі неадкладна эвакуіравацца з-за пагрозы цунамі. Магутнай прыліўной хвалі чакаюць і ў Інданезіі: тут таксама аб'яўлена пагроза цунамі.

На Філіпінах толькі 10 дзён назад ужо здарылася разбуральнае і смяротнае землетрасенне: тады загінулі 72 чалавекі.

