Ля берагоў Філіпін адбылося землетрасенне магнітудай 7,4
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ля берагоў Філіпін адбылося неверагодна моцнае землетрасенне - яго магнітуда складала 7,4. СМІ паведамляюць пра аднаго загінуўшага з-за абвальванняў.
У шэрагу рэгіёнаў адменены заняткі ў школах і прыпынена работа дзяржустаноў. Жыхароў узбярэжных раёнаў заклікалі неадкладна эвакуіравацца з-за пагрозы цунамі. Магутнай прыліўной хвалі чакаюць і ў Інданезіі: тут таксама аб'яўлена пагроза цунамі.
На Філіпінах толькі 10 дзён назад ужо здарылася разбуральнае і смяротнае землетрасенне: тады загінулі 72 чалавекі.