3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
Прэм'ер-міністр Беларусі ўручыў дзяржузнагароды работнікам розных сфер
Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын уручыў дзяржаўныя ўзнагароды супрацоўнікам розных сфер, інфармуе БЕЛТА.
"Мы ўшаноўваем тых, чыя праца ўносіць рэальны ўклад ва ўмацаванне эканомікі і сацыяльнай сферы нашай краіны. Сярод узнагароджаных - прадстаўнікі самых розных галін: аграпрамысловага комплексу, прамысловасці, будаўніцтва, аховы здароўя, адукацыі, культуры і многіх іншых. За кожнай з узнагарод - гісторыя самаадданай працы тых, хто сваім прыкладам даказвае, што сіла Беларусі - у яе людзях. Вы - той фундамент, тая апора, якая робіць нашу краіну моцнай", - сказаў Аляксандр Турчын.
Ён падкрэсліў, што высокая дзяржаўная ўзнагарода - гэта не толькі пашана і павага, гэта і вялікая адказнасць быць прыкладам для іншых, асабліва для маладога пакалення. "І паказваць, што значыць любіць сваю Радзіму не на словах, а на справе, што сумленная і добрасумленная праца, вернасць абавязку і гатоўнасць прыйсці на дапамогу - тыя каштоўнасці, якія фарміруюць стрыжань нашай нацыі", - адзначыў прэм'ер-міністр.
"Дарагія сябры, ад імя ўрада і ад сябе асабіста віншую вас з гэтай знамянальнай падзеяй у вашым жыцці. Дзякуй за вашу працу. Вашы дасягненні натхняюць, усяляюць гонар за нашу краіну і ўпэўненасць у заўтрашнім дні. Жадаю вам моцнага здароўя, новых сіл для рэалізацыі самых смелых планаў, дабрабыту вам і вашым блізкім", - рэзюмаваў кіраўнік беларускага ўрада.