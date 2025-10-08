Прэм'ер-міністр Беларусі ўручыў дзяржузнагароды работнікам розных сфер

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын уручыў дзяржаўныя ўзнагароды супрацоўнікам розных сфер, інфармуе БЕЛТА.

"Мы ўшаноўваем тых, чыя праца ўносіць рэальны ўклад ва ўмацаванне эканомікі і сацыяльнай сферы нашай краіны. Сярод узнагароджаных - прадстаўнікі самых розных галін: аграпрамысловага комплексу, прамысловасці, будаўніцтва, аховы здароўя, адукацыі, культуры і многіх іншых. За кожнай з узнагарод - гісторыя самаадданай працы тых, хто сваім прыкладам даказвае, што сіла Беларусі - у яе людзях. Вы - той фундамент, тая апора, якая робіць нашу краіну моцнай", - сказаў Аляксандр Турчын.

Ён падкрэсліў, што высокая дзяржаўная ўзнагарода - гэта не толькі пашана і павага, гэта і вялікая адказнасць быць прыкладам для іншых, асабліва для маладога пакалення. "І паказваць, што значыць любіць сваю Радзіму не на словах, а на справе, што сумленная і добрасумленная праца, вернасць абавязку і гатоўнасць прыйсці на дапамогу - тыя каштоўнасці, якія фарміруюць стрыжань нашай нацыі", - адзначыў прэм'ер-міністр.