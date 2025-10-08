3.69 BYN
Маршрутныя таксі, тралейбусы і аўтобусы - на асаблівым кантролі ДАІ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Транспарт для перавозкі пасажыраў - на асаблівым кантролі ДАІ. Маршрутныя таксі, а таксама тралейбусы і аўтобусы супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі правяраюць на дыспетчарскіх станцыях, у дэпо, а таксама ў патоку руху.
Акцэнт - на допуск да руху, пройдзены тэхагляд. Высвятляюць таксама, ці ёсць аптэчкі, вогнетушыцелі і іх тэрмін прыдатнасці.
Адна з прычын ДТЗ з удзелам маршрутных таксі - незахаванне вадзіцелямі хуткаснага рэжыму. ДАІ нагадвае, што важна сачыць за спідометрам падчас руху.