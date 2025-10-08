Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прасоўваць беларускае: сучаснасць і будучыню нацпрадукта на ўнутраным рынку абмеркавалі ў Мінску

Прасоўваючы "сваё, беларускае". Доля продажаў айчынных тавараў расце. Гэта тэма ў полі зроку не толькі Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю.

Сёння на чарговым семінары эксперты, вытворцы, рэтэйлеры абмяркоўваюць сучаснасць і будучыню нацыянальнага прадукту на ўнутраным рынку.

Святлана Караткевіч, намміністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі: "Мы праводзім 10-ы семінар, які накіраваны на якаснае ўзаемадзеянне нашых вытворцаў і гандлёвай галіны. Тыя пытанні, якія мы плануем сёння разгледзіць, цікавяць не толькі вытворцаў гандлю, але і пакупнікоў. Для таго каб забяспечыць якасны тавар на паліцах нашых магазінаў, праводзім такія мерапрыемствы".

Задача на гэты год - павялічыць долю продажаў айчынных тавараў да 63 %.

