Лукашэнка прыляцеў у Таджыкістан для ўдзелу ў саміце СНД

Як тут гавораць, у Душанбэ зараз восень - як другая вясна. Але мяркуючы па тэмпературы, хутчэй, лета. Усё-такі + 25. Прачуць гэта можна хіба мімалётам, у гэтыя некалькі дзён у кіраўнікоў дзяржаў СНД шмат кабінетнай работы. Палітыкі сустрэнуцца ў рэзідэнцыі Прэзідэнта Таджыкістана, у Палацы Нацый (падрабязнасці ў відэа).