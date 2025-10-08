3.69 BYN
Лукашэнка прыляцеў у Таджыкістан для ўдзелу ў саміце СНД
Аўтар:Ілона Красуцкая
Аляксандр Лукашэнка 9 кастрычніка прыбыў з рабочым візітам у Таджыкістан. Прычына - саміт кіраўнікоў дзяржаў СНД. Аб'яднанне чакаюць структурныя змяненні, якія дазволяць пашырыць супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Многія з кіраўнікоў дзяржаў Садружнасці прыбылі напярэдадні саміту. Пагутарыць палітыкам атрымалася падчас нефармальнай вячэры.
Як тут гавораць, у Душанбэ зараз восень - як другая вясна. Але мяркуючы па тэмпературы, хутчэй, лета. Усё-такі + 25. Прачуць гэта можна хіба мімалётам, у гэтыя некалькі дзён у кіраўнікоў дзяржаў СНД шмат кабінетнай работы. Палітыкі сустрэнуцца ў рэзідэнцыі Прэзідэнта Таджыкістана, у Палацы Нацый (падрабязнасці ў відэа).