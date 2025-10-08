3.69 BYN
Лукашэнка: Нельга дапусціць уцягванне краін СНД у небяспечныя авантуры, якія пагражаюць чалавецтву
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, выступаючы на вузкім пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, папярэдзіў аб небяспецы ўцягвання краін Садружнасці ў вельмі рызыкоўныя авантуры. Ён падкрэсліў, што такія дзеянні нясуць у сабе пагрозу не толькі стабільнасці рэгіёна, але і бяспекі ўсяго чалавецтва, паведамляе БЕЛТА.
"Абсалютны прыярытэт - гэта гарантаванне бяспекі і захаванне міру на прасторы Садружнасці. Мы не павінны дапусціць, каб дзяржавы СНД апынуліся ўцягнутыя ў найнебяспечныя авантуры, які япагражаюць як нашаму рэгіёну, так і ўсяму чалавецтву", - заявіў кіраўнік дзяржавы.