У Мінскай вобласці плануюць нарыхтаваць каля 4 млн т кукурузы на сілас

У Беларусі - важная пара нарыхтоўкі кармоў. Задача - своечасова сабраць кукурузны мікс. Толькі аграрыі цэнтральнага рэгіёна плануюць атрымаць каля 4 млн т зялёнай масы.

У гаспадарцы "Азярыцкі-Агра" ў Смалявіцкім раёне зараз нарыхтоўваюць кукурузу на сілас з палёў 2 тыс. га. Гэта 1,5 тыс. т сакавітага ўраджаю. Вільготнасць бурштынавых катахаў - не больш за 68 %. Гэта добры паказчык для нарыхтоўкі якаснага прадукту, які стане асновай рацыёну для жывёлы.