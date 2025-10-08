3.69 BYN
У Мінскай вобласці плануюць нарыхтаваць каля 4 млн т кукурузы на сілас
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі - важная пара нарыхтоўкі кармоў. Задача - своечасова сабраць кукурузны мікс. Толькі аграрыі цэнтральнага рэгіёна плануюць атрымаць каля 4 млн т зялёнай масы.
У гаспадарцы "Азярыцкі-Агра" ў Смалявіцкім раёне зараз нарыхтоўваюць кукурузу на сілас з палёў 2 тыс. га. Гэта 1,5 тыс. т сакавітага ўраджаю. Вільготнасць бурштынавых катахаў - не больш за 68 %. Гэта добры паказчык для нарыхтоўкі якаснага прадукту, які стане асновай рацыёну для жывёлы.
Хутка дасягне васковай спеласці і кукурузное зерне ў катахах. Зараз вільготнасць высокая, таму ўборка пачнецца пазней. У "Азярыцкім-Агра" плануюць атрымаць 500 т зерня кукурузы.