Лукашэнка 9-10 кастрычніка наведае з рабочым візітам Таджыкістан

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 9-10 кастрычніка будзе знаходзіцца з рабочым візітам у Таджыкістане. Кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, якое адбудзецца ў Душанбэ 10 кастрычніка. Аб гэтым інфармуе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

На разгляд кіраўнікоў дзяржаў Садружнасці будзе вынесена каля двух дзясяткаў пытанняў. Напярэдадні 35-годдзя Арганізацыі, якое мае адбыцца ў наступным годзе, плануецца разгледзець шэраг ініцыятыў па ўмацаванні яе міжнароднага пазіцыянавання, у прыватнасці аб стварэнні фармату "СНД плюс" і прадастаўленні Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва статусу наглядальніка пры СНД.

На парадку дня пасяджэння таксама тэматыка энергетычнай бяспекі, супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, у галіне пагранічнай бяспекі, барацьбы з транснацыянальнай злачыннасцю.

Адзін з найбольш значных для Беларусі пунктаў на парадку дня саміту - заява кіраўнікоў дзяржаў СНД у сувязі з маючым адбыцца 40-годдзем катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Будуць абмеркаваны скаардынаваныя дзеянні краін Садружнасці пры разглядзе гэтай тэмы на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.