Лукашэнка 9-10 кастрычніка наведае з рабочым візітам Таджыкістан
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 9-10 кастрычніка будзе знаходзіцца з рабочым візітам у Таджыкістане. Кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, якое адбудзецца ў Душанбэ 10 кастрычніка. Аб гэтым інфармуе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
На разгляд кіраўнікоў дзяржаў Садружнасці будзе вынесена каля двух дзясяткаў пытанняў. Напярэдадні 35-годдзя Арганізацыі, якое мае адбыцца ў наступным годзе, плануецца разгледзець шэраг ініцыятыў па ўмацаванні яе міжнароднага пазіцыянавання, у прыватнасці аб стварэнні фармату "СНД плюс" і прадастаўленні Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва статусу наглядальніка пры СНД.
На парадку дня пасяджэння таксама тэматыка энергетычнай бяспекі, супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, у галіне пагранічнай бяспекі, барацьбы з транснацыянальнай злачыннасцю.
Адзін з найбольш значных для Беларусі пунктаў на парадку дня саміту - заява кіраўнікоў дзяржаў СНД у сувязі з маючым адбыцца 40-годдзем катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Будуць абмеркаваны скаардынаваныя дзеянні краін Садружнасці пры разглядзе гэтай тэмы на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.
Асобную ўвагу ўдзельнікі пасяджэння ўдзеляць пытанням, якія датычацца бягучай дзейнасці СНД.
Па выніках мерапрыемства плануецца прыняць адпаведныя міжнародныя дакументы.