3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
У Мінскай вобласці плануюць нарыхтаваць 150 тыс. т гародніны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі ідзе актыўна ўборка гародніны. Так, у Мінскай вобласці плануюць яе сабраць 150 тыс. т, а таксама амаль 230 тыс. т бульбы.
У агракамбінаце "Ждановічы" 20 га вылучылі пад моркву. І яна радуе сваім ураджаем: амаль 50 ц/га. Аграрыі працуюць на спецыяльным камбайне, які рухаецца з хуткасцю 2 км/г.
Кастрычнік у Беларусі - гэта і сезон сельскагаспадарчых кірмашоў. Кожныя выхадныя прадукцыя новага ўраджаю ў асартыменце прадстаўлена ў раённых цэнтрах: ад бульбы і морквы да мёду і мясной прадукцыі.