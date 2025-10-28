3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Кіраўнік НАН: Дзяржпадтрымка навукі ўзмоцніцца, а разам з ёй узрасце і адказнасць за вынікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Як будзе праходзіць сустрэча з навуковай грамадскасцю? Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік 29 кастрычніка далажыў пра ход яе падрыхтоўкі. Падзея было анансавана яшчэ ў жніўні падчас нарады з рабочай групай па аналізе дзейнасці акадэміі.
Акцэнт зараз робяць на практыка-арыентаваныя распрацоўкі, узмацненне сувязі навукі і вытворчасці, імпартазамяшчэнне і нарошчванне экспартнага патэнцыялу. Інавацыйныя кірункі распрацоўваюць у першую чаргу для рэальнага сектара эканомікі.
Кіраўнік НАН таксама праінфармаваў Прэзідэнта аб канкрэтных праектах і напрацоўках, па тэматыцы якіх раней даваліся даручэнні кіраўніка дзяржавы.