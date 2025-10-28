3.70 BYN
У Санкт-Пецярбургу пачынаецца будаўніцтва Цэнтра беларускай тэхнікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Расія пашыраюць сетку мультыбрэндавых цэнтраў нашай тэхнікі. Развіваць такі фармат працы - даручэнне нашага Прэзідэнта. 29 кастрычніка старт будаўніцтву чарговай пляцоўкі ў Санкт-Пецярбургу далі губернатар Паўночнай сталіцы Расіі і наш прэм'ер-міністр.
Горад на Няве - буйны спажывец беларускіх машын. Новы цэнтр, акрамя шырокай лінейкі, прапануе мабільны сэрвіс "пад ключ" 24/7 (падрабязнасці ў відэа).