Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

У Санкт-Пецярбургу пачынаецца будаўніцтва Цэнтра беларускай тэхнікі

Беларусь і Расія пашыраюць сетку мультыбрэндавых цэнтраў нашай тэхнікі. Развіваць такі фармат працы - даручэнне нашага Прэзідэнта. 29 кастрычніка старт будаўніцтву чарговай пляцоўкі ў Санкт-Пецярбургу далі губернатар Паўночнай сталіцы Расіі і наш прэм'ер-міністр.

Горад на Няве - буйны спажывец беларускіх машын. Новы цэнтр, акрамя шырокай лінейкі, прапануе мабільны сэрвіс "пад ключ" 24/7 (падрабязнасці ў відэа). 

Разделы:

ЭканомікаРасіяЭканоміка