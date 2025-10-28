Глядзець анлайнПраграма ТБ
Галоўчанка аб праграме да 2030 года: Кожны павінен разумець, якой будзе Беларусь праз 5 гадоў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 29 кастрычніка заслухаў даклад старшыні праўлення Нацыянальнага банка Рамана Галоўчанкі

Раман Галоўчанка распавёў аб дапрацоўцы Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 2030 года. Выніковы дакумент павінен быць пададзены Прэзідэнту да 1 лістапада, г.з. праз 2 дні. У канчатковым выглядзе праграму таксама плануецца вынесці на зацвярджэнне Усебеларускага народнага сходу, які адбудзецца 18-19 снежня (падрабязнасці ў відэа).

