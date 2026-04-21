Амаль 40 % плошчаў яравых культур засеяна ў Мінскай вобласці

У Мінскай вобласці засеяна амаль 40 % плошчаў яравых культур. Актыўна сеюць і кукурузу. Так, у гаспадарцы "Чэрвенскі райаграсервіс" 1,3 тыс. га адведзена пад гэтую важную ў АПК культуру. Тут паспяхова выкарыстоўваюць насенне беларускай селекцыі. А на адным з палёў выйшаў тандэм новай айчыннай тэхнікі: трактар з Мінска і сеялка з Мазыра.

Адзначым, сёння кармавая база павялічваецца ў шматлікіх гаспадарках Мінскай вобласці ў сувязі з будаўніцтвам новых малочна-таварных комплексаў. Сёлета іх узвядуць 15.

