Амаль 40 % плошчаў яравых культур засеяна ў Мінскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінскай вобласці засеяна амаль 40 % плошчаў яравых культур. Актыўна сеюць і кукурузу. Так, у гаспадарцы "Чэрвенскі райаграсервіс" 1,3 тыс. га адведзена пад гэтую важную ў АПК культуру. Тут паспяхова выкарыстоўваюць насенне беларускай селекцыі. А на адным з палёў выйшаў тандэм новай айчыннай тэхнікі: трактар з Мінска і сеялка з Мазыра.
Адзначым, сёння кармавая база павялічваецца ў шматлікіх гаспадарках Мінскай вобласці ў сувязі з будаўніцтвам новых малочна-таварных комплексаў. Сёлета іх узвядуць 15.