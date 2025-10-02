3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Аснова любой вытворчасці: новы цэх па станкабудаванні адкрылі ў "Вялікім камені"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Статус высокатэхналагічнай пляцоўкі працягвае пацвярджаць "Вялікі камень". У індустрыяльным парку адкрылі новы цэх па станкабудаванні.
Гэтая галіна - аснова любой вытворчасці. Таму акцэнт на ўкараненне інавацыйных распрацовак. Вытворчасць пачне работу ў лістападзе. А пакуль гэта пляцоўка для дэманстрацыі дасягненняў не толькі беларускіх, але і расійскіх распрацоўшчыкаў.
Новы цэх па станкабудаванні - гэта не толькі перспектыўная вытворчасць, а і дадатковыя працоўныя месцы для жыхароў Смалявіцкага раёна.