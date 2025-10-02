Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ПрамысловасцьСельская гаспадаркаГандаль

Аснова любой вытворчасці: новы цэх па станкабудаванні адкрылі ў "Вялікім камені"

Статус высокатэхналагічнай пляцоўкі працягвае пацвярджаць "Вялікі камень". У індустрыяльным парку адкрылі новы цэх па станкабудаванні.

Гэтая галіна - аснова любой вытворчасці. Таму акцэнт на ўкараненне інавацыйных распрацовак. Вытворчасць пачне работу ў лістападзе. А пакуль гэта пляцоўка для дэманстрацыі дасягненняў не толькі беларускіх, але і расійскіх распрацоўшчыкаў.

Новы цэх па станкабудаванні - гэта не толькі перспектыўная вытворчасць, а і дадатковыя працоўныя месцы для жыхароў Смалявіцкага раёна.

Разделы:

Эканоміка