3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Беларусь і Кітай азначылі далейшыя крокі супрацоўніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Кітай пацвярджаюць курс на ўмацаванне стратэгічнага партнёрства. У Мінску адбыўся чарговы раўнд кансультацый паміж МЗС па пытаннях двухбаковага парадку і міжнароднай праблематыкі.
Беларускую дэлегацыю ўзначаліў першы намеснік міністра замежных спраў Сяргей Лукашэвіч, кітайскую - намеснік кіраўніка МЗС КНР Лю Бінь. Бакі падвялі вынікі года і азначылі планы на будучыню. Галоўны акцэнт зроблены на эканоміку і інвестыцыі, дзе праглядаецца значны патэнцыял росту.
Таксама ў парадку - супрацоўніцтва ў рамках міжнародных аб'яднанняў, такіх як ШАС, БРІКС і ААН. Мінск і Пекін падкрэслілі дынаміку адносін, якая выходзіць за рамкі двухбаковых спраў.