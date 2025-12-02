Беларусь і Куба зацікаўлены пашыраць супрацоўніцтва ў прамысловасці

"Куба зацікаўлена ў пастаўках нашай прадукцыі. Наша прадукцыя знаёмая кубінскаму рынку. Мы гатовы пастаўляць сельскагаспадарчую тэхніку, прапануем нашым партнёрам бытавую тэхніку. Гэтыя пытанні абмяркоўваліся з кубінскай дэлегацыяй у рамках выставы "ІНАПРАМ". Дадаткова было арганізавана наведванне нашых прадпрыемстваў. Чарговы раз мы пацвердзілі нашу гатоўнасць супрацоўнічаць, пацвердзілі якасць беларускай прадукцыі. Таму, вядома ж, кубінскі бок зацікаўлены, і нам ёсць што яму прапанаваць", - расказаў намеснік міністра прамысловасці Беларусі Леанід Рыжкоўскі.