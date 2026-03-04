Беларусь і Малі абмеркавалі перспектывы ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва

У Беларусі з рабочым візітам знаходзіцца дэлегацыя Рэспублікі Малі. 5 сакавіка перспектывы ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва - ад навукова-тэхнічнага і гуманітарнага да рэалізацыі сумесных эканамічных праектаў - абмяркоўвалі ў Савеце Рэспублікі.

Малі - перспектыўны партнёр Беларусі ў рэгіёне Заходняй Афрыкі. Асновай эканомікі з'яўляецца сельская гаспадарка, у якой занята 80 % працаздольнага насельніцтва. Цяперашні курс краіны накіраваны на стварэнне сучаснай аграпрамысловай вытворчасці. Малі - адзін з найбуйнейшых у Афрыцы вытворцаў бавоўны.