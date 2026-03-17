Беларусь і Пермскі край развіваюць новыя кірункі супрацоўніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Пермскі край Расіі развіваюць новыя кірункі супрацоўніцтва: робататэхніка, кадры і прамы авіярэйс.
Адна з важных сфер - выкарыстанне робатаў, якое выключыць працу чалавека на шкодных вытворчасцях, а таксама вырашыць праблему недахопу кадраў. У Пермі знаходзіцца кампанія, якая займаецца прамысловай рабатызацыяй поўнага цыклу: ад праектавання і вытворчасці абсталявання на ўласных магутнасцях да ўкаранення і сэрвіснага абслугоўвання. З Беларуссю ўжо рэалізаваны буйны праект па выкарыстанні робатаў для абслугоўвання станкоў.