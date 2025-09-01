3.69 BYN
Беларусь і Узбекістан плануюць развіваць супрацоўніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Парламентарыі Беларусі і Узбекістана гатовы заключыць шэраг пагадненняў аб развіцці супрацоўніцтва ў розных сферах. Стратэгія збліжэння пакладзена на старонкі дарожнай карты на найбліжэйшыя два гады.
Подпісы ў дакуменце паставяць старшыня Cената Олій Мажліса Танзіла Нарбаева і старшыня Cавета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава.
Падчас сустрэчы ў пашыраным фармаце таксама чакаецца цырымонія падпісання пратакола да мемарандума аб супрацоўніцтве, які прадугледжвае стварэнне міжпарламенцкай камісіі.