Беларусь і Узбекістан плануюць развіваць супрацоўніцтва

Парламентарыі Беларусі і Узбекістана гатовы заключыць шэраг пагадненняў аб развіцці супрацоўніцтва ў розных сферах. Стратэгія збліжэння пакладзена на старонкі дарожнай карты на найбліжэйшыя два гады.

Подпісы ў дакуменце паставяць старшыня Cената Олій Мажліса Танзіла Нарбаева і старшыня Cавета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава.

Падчас сустрэчы ў пашыраным фармаце таксама чакаецца цырымонія падпісання пратакола да мемарандума аб супрацоўніцтве, які прадугледжвае стварэнне міжпарламенцкай камісіі.