Беларусь і Венгрыя абмеркавалі перспектыўны кірунак супрацоўніцтва
10 верасня ў Доме ўрада абмеркавалі пытанні беларуска-венгерскага супрацоўніцтва. З Петэрам Сіяртам сустрэўся віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч.
Кантакты па лініі Беларусі і Венгрыі падтрымліваюцца пастаянна. Пра гэта гаварылі і ў пачатку сустрэчы, прычым і на тэрыторыі Беларусі, і на міжнародных пляцоўках.
Гэтыя кантакты мы будзем працягваць падтрымліваць і далей. Для гэтага ёсць усё неабходнае. Гэта адкрытасць, таксама давер і жаданне кожнай краіны зрабіць жыццё сваіх грамадзян лепшым. Пра гэта сказаў у пачатку сустрэчы Віктар Каранкевіч, наш віцэ-прэм'ер.
Зыходзячы з гэтага, акрэслены галоўныя пункты судакранання. Гэта, напрыклад, сельская гаспадарка, прамысловасць, медыцына і фармацэўтыка. Таксама асаблівая ўвага надаецца энергетыцы, паліўна-энергетычнаму комплексу. У Беларусі ёсць вопыт, мы гатовыя ім дзяліцца, венгерскаму боку ён вельмі цікавы (падрабязнасці ў відэа).