Беларусь сустрэне гасцей і ўдзельнікаў ІНАПРАМ - што адбываецца ў павільёнах BELEXPO напярэдадні

Месца, дзе дакладна сустрэнуцца і энергія, і інавацыі. Пра ролю перадавых атамных тэхналогій у прамысловым і эканамічным развіцці будуць гаварыць у тым ліку на маштабным форуме, які ўжо 29 верасня прыме Мінск. Беларусь сустракае гасцей і ўдзельнікаў ІНАПРАМ, Савета кіраўнікоў урадаў СНД і Міжурадавага савета ЕАЭС. Галоўная прамысловая выстава Расіі стартуе ў панядзелак, 29 верасня, у Міжнародным выставачным цэнтры.

Цэнтральная тэма - "Саюз новых тэхналогій: ствараючы прамысловасць будучыні". На адной пляцоўцы амаль 500 кампаній. Стэнды з навінкамі вытворчасці нашых прадпрыемстваў і расійскіх рэгіёнаў, а таксама нацыянальныя экспазіцыі Казахстана, Узбекістана і Кыргызстана. Чакаем падпісання кантрактаў і старту новых сумесных праектаў.

Што прывезлі ўдзельнікі, якія тэхналогіі асвоілі апошнім часам для механізмаў у небе, на зямлі і пад вадой? (падрабязнасці ў відэа).

