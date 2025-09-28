Беларусь сустрэне гасцей і ўдзельнікаў ІНАПРАМ - што адбываецца ў павільёнах BELEXPO напярэдадні

Месца, дзе дакладна сустрэнуцца і энергія, і інавацыі. Пра ролю перадавых атамных тэхналогій у прамысловым і эканамічным развіцці будуць гаварыць у тым ліку на маштабным форуме, які ўжо 29 верасня прыме Мінск. Беларусь сустракае гасцей і ўдзельнікаў ІНАПРАМ, Савета кіраўнікоў урадаў СНД і Міжурадавага савета ЕАЭС. Галоўная прамысловая выстава Расіі стартуе ў панядзелак, 29 верасня, у Міжнародным выставачным цэнтры.