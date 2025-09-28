3.64 BYN
Беларусь сустрэне гасцей і ўдзельнікаў ІНАПРАМ - што адбываецца ў павільёнах BELEXPO напярэдадні
Месца, дзе дакладна сустрэнуцца і энергія, і інавацыі. Пра ролю перадавых атамных тэхналогій у прамысловым і эканамічным развіцці будуць гаварыць у тым ліку на маштабным форуме, які ўжо 29 верасня прыме Мінск. Беларусь сустракае гасцей і ўдзельнікаў ІНАПРАМ, Савета кіраўнікоў урадаў СНД і Міжурадавага савета ЕАЭС. Галоўная прамысловая выстава Расіі стартуе ў панядзелак, 29 верасня, у Міжнародным выставачным цэнтры.
Цэнтральная тэма - "Саюз новых тэхналогій: ствараючы прамысловасць будучыні". На адной пляцоўцы амаль 500 кампаній. Стэнды з навінкамі вытворчасці нашых прадпрыемстваў і расійскіх рэгіёнаў, а таксама нацыянальныя экспазіцыі Казахстана, Узбекістана і Кыргызстана. Чакаем падпісання кантрактаў і старту новых сумесных праектаў.
Што прывезлі ўдзельнікі, якія тэхналогіі асвоілі апошнім часам для механізмаў у небе, на зямлі і пад вадой? (падрабязнасці ў відэа).