Больш за 100 прафілакторыяў для цялят плануюць пабудаваць у Мінскай вобласці

У Мінскай вобласці працягваецца будаўніцтва сучасных і тэхналагічных малочна-таварных комплексаў. У планах 30 такіх аб'ектаў.

Акрамя таго, аграрыі атрымаюць больш за сотню новых прафілакторыяў для цялят. Адзін з прыкладаў - сельгаспрадпрыемства "Нястанавічы-Агра" ў Лагойскім раёне. Тут аптымальныя ўмовы для развіцця жывёлагадоўлі. За суткі кожная карова ў сярэднім дае 25 літраў малака.

Вялікі прафілакторый для цялят будуе і сельгасфіліял Слуцкага сыраробнага камбіната ў Клецкім раёне. Узводзяць і чарговы аб'ект комплексу на 3 тыс. кароў - аднаго з найбуйнейшых па краіне.

