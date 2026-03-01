Больш за 100 прафілакторыяў для цялят плануюць пабудаваць у Мінскай вобласці

У Мінскай вобласці працягваецца будаўніцтва сучасных і тэхналагічных малочна-таварных комплексаў. У планах 30 такіх аб'ектаў.

Акрамя таго, аграрыі атрымаюць больш за сотню новых прафілакторыяў для цялят. Адзін з прыкладаў - сельгаспрадпрыемства "Нястанавічы-Агра" ў Лагойскім раёне. Тут аптымальныя ўмовы для развіцця жывёлагадоўлі. За суткі кожная карова ў сярэднім дае 25 літраў малака.