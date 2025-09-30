3.64 BYN
Дэлегацыя Томскай вобласці наведала БЕЛАЗ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
30 верасня дэлегацыя Томскай вобласці наведала флагман беларускага машынабудавання - БЕЛАЗ.
Гасцям атрымалася пратэсціраваць лепшыя ў свеце кар'ерныя самазвалы, ацаніць шматтонную тэхніку ў справе падчас дарожнага тэст-драйва. А яшчэ наведаць зборачныя цэхі і паназіраць за работай высокадакладных станкоў.
Сучаснае абсталяванне беларускіх машын ацанілі па годнасці, у планах у калег з Расіі закупіць партыю брэндавых беларускіх "цяжкавагавікаў".