Дэлегацыя Томскай вобласці наведала БЕЛАЗ

30 верасня дэлегацыя Томскай вобласці наведала флагман беларускага машынабудавання - БЕЛАЗ.

Гасцям атрымалася пратэсціраваць лепшыя ў свеце кар'ерныя самазвалы, ацаніць шматтонную тэхніку ў справе падчас дарожнага тэст-драйва. А яшчэ наведаць зборачныя цэхі і паназіраць за работай высокадакладных станкоў.

Сучаснае абсталяванне беларускіх машын ацанілі па годнасці, у планах у калег з Расіі закупіць партыю брэндавых беларускіх "цяжкавагавікаў".

Разделы:

Эканоміка