Алея ліхтароў у Брэсце папоўнілася новым арт-аб'ектам

Убачыць вайскоўца з парашутам і аўтаматам зараз можна ў любы час у цэнтры Брэста. Алея каваных ліхтароў на Гогаля папоўнілася новым арт-аб'ектам.

Усталявала яго мясцовая 38-я дэсантна-штурмавая брыгада. Гэтая скульптура не проста ўпрыгажэнне горада. Яна нагадвае пра подзвіг тых, хто абараняў і абараняе нашу Радзіму.

Менавіта 10 лістапада 38-я дэсантна-штурмавая брыгада святкуе 46-ю гадавіну з дня фарміравання.

Нядаўна 38-я брыгада прыняла новае папаўненне. А 22 лістапада на плошчы цырыманіялаў Брэсцкай крэпасці адбудзецца прысяга.

Разделы:

ГрамадстваБудаўніцтва і ЖКГ