3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Алея ліхтароў у Брэсце папоўнілася новым арт-аб'ектам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Убачыць вайскоўца з парашутам і аўтаматам зараз можна ў любы час у цэнтры Брэста. Алея каваных ліхтароў на Гогаля папоўнілася новым арт-аб'ектам.
Усталявала яго мясцовая 38-я дэсантна-штурмавая брыгада. Гэтая скульптура не проста ўпрыгажэнне горада. Яна нагадвае пра подзвіг тых, хто абараняў і абараняе нашу Радзіму.
Менавіта 10 лістапада 38-я дэсантна-штурмавая брыгада святкуе 46-ю гадавіну з дня фарміравання.
Нядаўна 38-я брыгада прыняла новае папаўненне. А 22 лістапада на плошчы цырыманіялаў Брэсцкай крэпасці адбудзецца прысяга.