Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Падтрымка ўкраінцаў палякамі скарацілася амаль удвая

За апошнія гады падтрымка ўкраінскіх бежанцаў у Польшчы скарацілася амаль удвая. Калі ў 2022 годзе амаль 95 % палякаў ставіліся станоўча да ўкраінцаў, то зараз колькасць тых, хто падтрымлівае, знізілася да 48 %. Такія звесткі прыводзіць Bloomberg.

Як адзначаецца ў публікацыі, у польскім грамадстве ўсё больш відавочнымі становяцца "расколіны ў салідарнасці" з украінцамі. Акрамя таго, згодна са свежым апытаннем, палова палякаў лічыць, што дзярждапамогі для ўкраінцаў занадта шчодрыя.

Разделы:

У свецеЕўропаУкраіна