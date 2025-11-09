3.68 BYN
Падтрымка ўкраінцаў палякамі скарацілася амаль удвая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
За апошнія гады падтрымка ўкраінскіх бежанцаў у Польшчы скарацілася амаль удвая. Калі ў 2022 годзе амаль 95 % палякаў ставіліся станоўча да ўкраінцаў, то зараз колькасць тых, хто падтрымлівае, знізілася да 48 %. Такія звесткі прыводзіць Bloomberg.
Як адзначаецца ў публікацыі, у польскім грамадстве ўсё больш відавочнымі становяцца "расколіны ў салідарнасці" з украінцамі. Акрамя таго, згодна са свежым апытаннем, палова палякаў лічыць, што дзярждапамогі для ўкраінцаў занадта шчодрыя.