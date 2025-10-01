Дзясяткі падпісаных дакументаў стратэгічнай важнасці. "ІНАПРАМ. Беларусь" прайшоў у Мінску

Форум "ІНАПРАМ. Беларусь" завяршыў працу ў Мінску. Вынікі арганізатары падвядуць зусім хутка, але ўжо зараз відавочна, што ўдзел у экспазіцыі - гэта прэстыж і выгада.

Плюс новы вопыт для нашай краіны менавіта ў арганізацыі такой маштабнай міжнароднай падзеі, пра якую ўдзельнікі будуць успамінаць яшчэ доўга, падлічваючы сумы новых кантрактаў. А яшчэ ІНАПРАМ - гэта сустрэчы ў рэжыме нон-стоп і дзясяткі падпісаных дакументаў стратэгічнай важнасці для развіцця прамысловай кааперацыі паміж краінамі (падрабязнасці ў відэа).